Bayern Monaco, Neuer e Kahn esaltano De Ligt: "L'ideale per noi"

Neuer è entusiasta del nuovo arrivato in casa Bayern , convinto che potrà fare molto bene e che aiuterà il club a raggiungere traguardi sempre più grandi. Il capitano dei bavaresi, vincitori dell'ennesima Bundesliga nella stagione 2021/2022, sostiene nel suo intervento alla Bild che il difesore olandese non avrà neanche bisogno di un periodo di adattamento, avendo in sé qualità e valori che gli permetteranno di essere decisivo fin da subito.

Kahn accoglie De Ligt: "Fa al caso nostro"

"De Ligt è un giocatore in grado di dirigere la difesa, uno che ha personalità, è un ottimo difensore - il parere di Neuer - Dalla mia sensazione, per quello che ho visto recentemente, è davvero vicino al modo di giocare che c'è in Germania. Non penso che gli servirà molto tempo per integrarsi. Ho giocato con qualche olandese e hanno sempre fatto bene con noi". Sulla stessa riga il Ceo del Bayern Oliver Kahn, che ha tracciato l'identikit tecnico di De Ligt a 'Eurosport': "De Ligt è alto, forte nei contrasti e nel gioco aereo e molto forte in costruzione. L'anno scorso abbiamo subito qualche gol di troppo, il suo arrivo ci darà stabilità: è proprio il tipo di giocatore di cui avevamo bisogno".

De Ligt ha ultimato le visite mediche, a breve la firma

Come riportano diversi media italiani e internazionali, è ormai tutto fatto per il passaggio di De Ligt al Bayern Monaco. Nella mattinata di oggi il ragazzo classe 1999 ha ultimato le visite mediche di rito, e ora dovrebbe dirigersi nella sede del club per la firma sul contratto, che dovrebbe avere durata fino a giugno 2027, con uno stipendio di circa 12 milioni di euro.

Successivamente, De Ligt dovrebbe raggiungere i suoi nuovi compagni del Bayern Monaco negli Stati Uniti, per prendere parte alla tournéè estiva della squadra. Alla Juventus, per il trasferimento, dovrebbero andare circa 80 milioni di euro bonus compresi.