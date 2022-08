Bundesliga, inedito tris in vetta: Monchengladbach, Mainz e Union Berlino

Union Berlino-Lipsia 2-1 tabellino e statistiche

Partita incredibile a Dortmund dove i padroni di casa vengono sconfitti (2-3) dal Werder Brema dopo aver dilapidato due gol di vantaggio. Nel primo tempo la supremazia territoriale del Borussia non si traduce in vere occasioni, il Werder Brema - a metà tempo - ha l’occasione per rompere gli equilibri, ma Stage con un colpo di testa non riesce a sbloccare il risultato. I padroni di casa trovano il vantaggio nel recupero del primo tempo con una conclusione dal limite di Brandt, bravo a capitalizzare un buon assist di Reus. In avvio di ripresa il Werder Brema crea un paio di occasioni, ma le conclusioni di Fullkrug, e successivamente di Jung, vengono disinnescate dagli interventi dei difensori del Dortmund. I padroni di casa raddoppiano a dodici minuti dal termine con una rasoiata di Guerreiro. Sembra finita, ma il Werder Brema accorcia le distanze con Buchanan a ridosso del novantesimo, trova il pareggio con un colpo di testa di Schmidt nel terzo minuto di recupero e segna clamorosamente il gol della vittoria al 95’ con Burke.

Augusta-Magonza 1-2

Vittoria in extremis per il Magonza (1-2) contro l'Augusta. Gli ospiti trovano il gol del successo nei minuti di recupero. Onisiwo poco dopo la mezz’ora del primo tempo firma il vantaggio per la squadra ospite. Ma dopo appena quattro minuti Demirovic realizza il pareggio con un colpo di testa che non lascia scampo al portiere avversario. Il Magonza ha l’opportunità di raddoppiare su calcio di rigore, ma Martin si fa parare il tiro dagli undici metri da Gikiewicz. Ma nel recupero, Lee Jae-Sung regala il successo al Magonza con un colpo di testa da posizione defilata.

Bayer Leverkusen-Hoffenheim 0-3

Anche il Bayer Leverkusen cede in casa (0-3) contro l'Hoffenheim. Gli ospiti trovano il vantaggio dopo appena nove minuti con un gran gol di Baumgartner che infila la porta avversaria con un colpo di tacco. Poco dopo Schick sfiora il pareggio con una conclusione che non trova lo specchio della porta. Ma al 35’ l’Hoffenheim trova il raddoppio grazie alla rete di Kramaric che di testa mette alle spalle di Hradecky. Nella ripresa, Rutter chiude la partita con un gran tiro che si infila all’incrocio.

Stoccarda-Friburgo 0-1

Il successo del Friburgo a Leverkusen porta la firma di Grifo. L'attaccante della nazionale italiana sblocca il risultato dopo undici minuti: l’inserimento in area è tempestivo, l'azione prende di infilata l'intera difesa dello Stoccarda. I padroni di casa in avvio di ripresa hanno l’opportunità per riequilibrare il risultato, ma Sosa a pochi passi dalla porta fallisce una buona occasione. Lo Stoccarda mantiene l’iniziativa, Silas - dopo uno spunto individuale - conclude debolmente a rete. I padroni di casa non riescono a sfondare, alla fine il Freiburg porta a casa tre punti pesanti.

Wolfsburg-Schalke 0-0

II Wolfsburg non va oltre il pareggio (0-0) con lo Schalke. I padroni di casa creano l’occasione più propizia a ridosso della mezz’ora con Otavio, ma Schwolow intercetta la conclusione in maniera tempestiva. Gli ospiti hanno una buona occasione per chiudere il primo tempo in vantaggio, ma Terodde si fa parare il rigore da Casteels. Nella ripresa il portiere dello Schalke Schwolow toglie dell’incrocio una minacciosa conclusione di Baku.

