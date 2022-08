Buon esordio per Pellegrini, ma l'Eintracht non va oltre l'1-1 con il Colonia

FRANCOFORTE SUL MENO (Germania) - Prosegue l'affannossa ricerca del primo successo stagionale per l'Eintracht del post-Kostic, esterno serbo fresco di debutto con la maglia della Juventus. Al Deutsche Bank Park di Francoforte sul Meno, infatti, i ragazzi del tecnico austriaco Glasner non vanno oltre l'1-1 con il Colonia, portandosi così a quota 2 punti in classifica dopo tre giornate di Bundesliga e restando a -3 dai rivali odierni. Buon esordio per Luca Pellegrini, che rispetto a Kostic ha percorso il tragitto inverso, ma in prestito fino al termine dell'annata calcistica, autore di numerose discese sull'out sinistro e resosi pericoloso con un tiro dalla distanza dopo 20': il terzino ex Roma di proprietà dei bianconeri è uscito, stanchissimo, all'80'. Partita sostanzialmente equilibrata, con l'Eintracht che ha cercato di far valere le proprie caratteristiche fisiche ed agonistiche ed il Colonia che ha provato invece ad imporre - con alterne fortune - il proprio gioco palla a terra. Vantaggio dei padroni di casa al 72' con la punizione calciata dal giapponese Kamada (in campo da soli 3') deviata in maniera decisiva da Hector, pareggio di Thielmann ad otto minuti dal triplice fischio con una pregevole volée nel cuore dell'area.