Bundesliga, Friburgo di misura sul Bochum: decide Grifo

FRIBURGO (Germania) - Grifo spinge il Friburgo in testa alla classifica: il centrocampista dell' Italia segna il gol decisivo che vale i 3 punti per i padroni di casa che, con il successo casalingo, agganciano il Bayern Monaco in testa alla classifica a quota 9 punti. Per il Bochum è un inizio di campionato da incubo: quarta sconfitta in quattro gare disputate.

Riemann protagonista del match

Partono forte gli ospiti che sfiorano il vantaggio già al 9': Takuma Asano lascia partire una staffilata centrale che crea qualche apprensione all'estremo difensore del Friburgo Flekken. La squadra padrona di casa entra in partita con il passare dei minuti e va a centimetri dall'1-0 al minuto 22' con il centrocampista magiaro Sallai che, ben piazzato, calcia di prima intenzione indirizzando il pallone all'angolino basso di sinistra. Il portiere ospite Riemann, con un intervento da antologia, riesce ad evitare il gol tra la disperazione e l'incredulità dei tifosi dell'Europa-Park. Il Friburgo fa la partita ma non riesce a sfondare il muro del Bochum che si difende con ordine e contiene le folate offensive di Grifo e compagni. Nel secondo tempo crolla il muro difensivo del Bochum: è il 48' quando un incontenibile Sallai si procura un calcio di rigore. Sul dischetto si presenta l'azzurro Grifo che si fa parare la conclusione da Riemann ma, sulla ribattuta, deposita in rete, di testa, il gol del vantaggio del Friburgo. Per il centrocampista dell'Italia si tratta del terzo gol in quattro partite. Riemann è, per distacco, il migliore in campo del Bochum: il portiere degli ospiti nega al 63' e al 73' il gol del 2-0 a Gregoritsch con due grandi parate. Il Friburgo colpisce anche una traversa con Pedersen al minuto 86 ma è sufficiente il gol di Grifo a regalare i tre punti ai padroni di casa.