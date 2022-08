Bundesliga, l'Union dilaga, in gol anche Thorsby

ROMA - Tre vittorie esterne e due successi casalinghi nelle partite pomeridiane del sabato di Bundesliga. L’Union Berlino dilaga in trasferta contro lo Schalke e si prende la vetta in attesa della sfida del Bayern Monaco. Vince in trasferta anche il Borussia Dortmund che si impone contro l’Herta Berlino. Il terzo successo esterno è del Bayer Leverkusen che segna tre gol a Magonza. L’Hoffenheim vince di misura contro l’Augusta, così come il Lipsia che batte senza affanni il Wolfsburg.

Hertha Berlino-Borussia Dortmund 0-1

Successo striminzito in trasferta per il Borussia Dortmund che supera l'Hertha Berlino. Gli ospiti dominano il primo tempo, colpiscono due pali con Reus e Ozcan, e trovano il vantaggio al 32’ con Modeste. Nella ripresa la formazione ospite ha la colpa di non chiudere la partita, e corre qualche rischio di troppo: Jovetic ha la palla buona per pareggiare, ma Kobel interviene salvando la propria porta. Bellingham ha un paio di occasioni per raddoppiare, ma non le sfrutta. E così, a dieci minuti dal termine, Richter sfiora il pareggio con una conclusione che scheggia la traversa. Alla fine, gli ospiti vincono meritatamente pur rischiando eccessivamente.

Hoffenheim-Augusta 1-0

L'Hoffenheim vince di misura contro l'Augusta in una partita che complessivamente offre poche emozioni. I padroni di casa mantengono il possesso, senza finalizzare verso la porta dell’Augusta. Ma al 39’ - dopo un’azione collettiva - l’Hoffenheim trova il vantaggio grazie al gol di Geiger che mette la palla all’incrocio dei pali. Nella ripresa gli ospiti non arrivano mai a minacciare la porta avversaria, mentre l’Hoffenheim nel finale vanifica un paio di occasioni con Larsen e Dabbur per raddoppiare.

Magonza-Bayer Leverkusen 0-3

Il Bayer passa in trasferta a Magonza. La partita dura soltanto un tempo, in cui gli ospiti segnano tre gol mettendo al sicuro il risultato. Il vantaggio arriva grazie a una sfortunata autorete di Burkardt, il raddoppio porta la firma di Frimpong che prima dell’intervallo segna ancora. Nella ripresa il Bayer vanifica un’altra occasione con l’ex romanista Schick, fermato dal portiere Zentner.

Lipsia-Wolfsburg 2-0

Il Lipsia batte per due a zero il Wolfsburg grazie a una doppietta di Nkunku. I padroni di casa trovano il vantaggio in avvio, grazie a un calcio di rigore trasformato dal centravanti francese e assegnato per un fallo di mano di Lacroix. Il Lipsia gestisce il vantaggio senza troppi affanni, gli ospiti non riescono a essere minacciosi. Nel finale, Nkunku trova il raddoppio al novantesimo certificando un successo meritato.

Schalke-Union Berlino 1-6

Vittoria travolgente dell'Union Berlino che batte largamente lo Schalke. Successo senza appello: gli ospiti trovano il vantaggio nei minuti iniziali grazie alla rete dell’ex sampdoriano Thorsby: il norvegese - sugli sviluppi di un corner - infila la porta dello Schalke da pochi passi. I padroni di casa provano a rimettere in equilibrio il risultato, ma Terodde e Thiaw falliscono due buone opportunità. L’occasione giusta arriva al 31’, su rigore: dagli undici metri Bulter non sbaglia. Ma l’Union torna avanti con Becker che spiazza Schwolow grazie a una deviazione propizia. E prima dell’intervallo segna ancora con Haberer che segna con un tiro dalla distanza che sorprende il portiere. Nella ripresa gli ospiti implementano il risultato segnando prima con Becker, e nei minuti finali con una doppietta di Michel.

