Bundesliga, il Bayern frena con lo Stoccarda. Il Lipsia stende il Dortmund

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il sabato pomeriggio della 6ª giornata di Bundesliga si apre con il pareggio per 2-2 tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda . All'Allianz Arena gli uomini di Nagelsmann si fanno rimontare due volte dai biancorossi e sprecano una grandissima occasione per volare in vetta al campionato in solitaria, in attesa della gara di domani tra Friburgo e Borussia Moenchengladbach . I bavaresi vanno in vantaggio con il gol del classe 2005 Tiel al 36' e rimettono la testa avanti con Musiala al 60' dopo il momentaneo pareggio di Fuhrich al 57'. Al 92' però Guirassy gela il pubblico di casa siglando il 2-2. Il Bayern sale dunque a 12 punti, mentre lo Stoccarda va a quota 5.

Il Lipsia batte il Dortmund in casa

Grande successo da parte del Lipsia, che tra le mura casalinghe della Red Bull Arena riesce a imporsi per 3-0 sul Borussia Dortmund: è il grande giorno di Marco Rose, che debutta nel miglior modo possibile sulla panchina della squadra di casa, peraltro proprio contro il suo ex club. Il gol del vantaggio arriva al 6' e porta la firma di Orban, mentre la rete del raddoppio viene siglata al 45' da Szoboszlai. All'84' Haidara sigla il tris e chiude i conti. Il Lipsia sale a 8 punti in classifica, mentre il Dortmund rimane fermo a quota 12.

Il Leverkusen frena contro l'Hertha

Pari e spettacolo all'Olympiastadion di Berlino tra l'Hertha e il Leverkusen. Il risultato finale è 2-2. Succede tutto nel secondo tempo: ospiti in vantaggio con Demirbay al 49', pareggio dei padroni di casa al 55' con Serdar. Al 74' l'Hertha riesce a completare la rimonta con il gol di Richter, ma al 79' è l'ex romanista Schick a mettere la firma sul 2-2 finale.

Eintracht ko in casa con il Wolfsburg

Il Wolfsburg batte 1-0 l'Eintracht in trasferta e conquista 3 punti fondamentali salendo a quota 5 in classifica. Decisiva la rete di Lacroix al 60' su assist dell'ex Torino Brekalo. I rossoneri rimangono invece a 8 punti in campionato.

L'Hoffenheim batte il Mainz

L'Hoffenheim si lancia nelle zone alte della classifica battendo 4-1 il Mainz in casa. Partita senza storia in favore della formazione di Breitenreiter, che sale a quota 12 punti in campionato raggiungendo il Bayern Monaco, il Dortmund e il Friburgo. Succede tutto nel secondo tempo: sblocca Kramaric al 53', raddoppia Promel al 69' e Dabour sigla il tris all'80. Il Mainz accorcia con Kohr all'83', ma al 92' arriva il definitivo 4-1 di Kaderabek.

