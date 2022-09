Pavard choc: "Depressione durante il lockdown? Pochi sanno cosa ho passato"

“Sono arrivato e abbiamo vinto tutto. Non potevo sognare un debutto migliore. Poi è arrivato il Covid ed è stato un periodo difficile". Lo afferma Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, in un'intervista concessa al quotidiano francese 'L’Equipe'. Il terzino classe 1996 ricorda il lockdown e la prima fase della pandemia da Covid-19 come uno dei momenti più complicati della sua vita: "A livello personale non è stato facile stare da soli in un Paese che non è il mio. Lontano dalla mia famiglia, dai miei amici. Qualcosa non andava nella mia vita, ma mi ha fatto crescere. Sono andato avanti. sono migliorato. Pochi sanno cosa ho passato. Solo perché ti guadagni da vivere non significa che sei felice”, ammette l'ex giocatore dello Stoccarda.