Inter, Gosens: "Il Bayern ci ha travolto, andava il doppio"

La crisi del Bayern Monaco in Bundesliga (peggior partenza in campionato degli ultimi 20 anni) sta facendo discutere in Germania , e anche il terzino dell' Inter Robin Gosens , dal ritiro della nazionale tedesca, ha voluto dire la sua ricordando il successo dei bavaresi a San Siro contro i nerazzurri all'esordio in Champions League .

Gosens: "Il Bayern ci ha travolti, avevano una intensità doppia"

L'ex esterno dell'Atalanta, escluso dall'ultima gara della squadra di Inzaghi ad Udine, si è mostrato molto sorpreso per il momento complicato dei bavaresi in campionato: "Quando abbiamo giocato contro di loro in Champions, ci siamo seduti nello spogliatoio dopo la partita e abbiamo pensato: 'Wow, che intensità". La squadra di Inzaghi è stata piegata per 2-0 senza mai impensierire i campioni di Germania: "Questo è il massimo livello in Europa e nel mondo. Ci hanno colti di sorpresa, ci hanno travolti mostrando il doppio dell'intensità".