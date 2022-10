Vola l'Union Berlino, frena il Friburgo: Bayern e Dortmund a -4 dalla vetta

STOCCARDA (Inghilterra) - Basta un colpo di testa di Jaeckel all'Union Berlino per continuare la propria favola in vetta alla Bundesliga. I biancorossi di Fischer passano di misura sul campo dello Stoccarda, per 1-0, e salgono a quota 20 e al primo posto solitario in classifica dopo 9 giornate. L'Union Berlino approfitta del pari del Friburgo di Grifo che non va oltra il 2-2 contro l'altra formazione della capitale tedesca, l'Hertha. Kyereh porta avanti gli ospiti, Lukebakio e Serdar la ribaltano, Schad la chiude rimettendo tutto in equilibrio. 18 punti e secondo posto per i bianconeri a +2 dalla coppia Bayern-Dortmund.