Bayern a valanga: sei gol al Werder! Stop Borussia Dortmund

GERMANIA - Bayern Monaco senza pietà, sul Werder Brema arriva una valanga di gol nella 14ª di Bundesliga. La squadra di Nagelsmann travolge 6-1 quella di Werner: a segno Musiala, Gnabry (tripletta), Goretzka e Tel. Di Jung la rete ospite del momentaneo pareggio; Choupo-Moting fallisce anche un rigore per il Bayern. Brusco stop invece per il Borussia Dortmund che cade a Wolfsburg 2-0: la sblocca Van de Ven e la chiude Nmecha. Affermazione casalinga per il Bochum che piega 2-1 il Moenchengladbach con i gol di Antwi-Adjei e Hofmann (inutile la rete di Plea). Lo Stoccarda invece batte 2-1 l'Hertha Berlino grazie al gol al 98' di Mavropanos.