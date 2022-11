Kahn: "Ronaldo non fa per noi. One Love? Gestione sbagliata"

Kahn avvisa Pavard: "Benjamin sa cosa può dargli il Bayern"

Intervistato da 'Sky Sport Deutschland', il CEO del Bayern Oliver Kahn ha mandato un messaggio di vicinanza a Hernandez e un altro di natura ben diversa a Benjamin Pavard, a scadenza di contratto nel 2024 per poi smentire le voci che vogliono il club interessato ad un top player per l’attacco in vista della rpossima stagione: "Lucas era appena uscito da un infortunio e si stava riprendendo, quanto è successo è drammatico. Gli ho scritto un messaggio per dirgli che noi saremo sempre al suo fianco e faremo il possibile per aiutarlo a tornare in campo in fretta, ma so che Lucas è un combattente. Pavard? Le trattative non si fanno in pubblico, Benjamin sa cosa può dargli il Bayern e noi sappiamo cosa può darci lui. Il nostro club viene sempre avvicinato a grandi attaccanti, ma non è corretto parlare di giocatori sotto contratto con altre società. Siamo contentissimi di Choupo-Moting che sta facendo bene, tra l’altro dovremo pensare al suo rinnovo. La nostra filosofia è di non fare contratti più lunghi di una stagione ai giocatori over 30 e questo vale anche per Neuer, ma con Manuel non ci sono problemi: può giocare ad alti livelli fino a 40 anni”.

'One Love', parla Kahn: "La politicizzazione del calcio è un problema serio"

E a proposito di filosofia del club, Kahn chiude ancora una volta al possibile arrivo di Cristiano Ronaldo: “Non è in discussione la nostra stima per Ronaldo e non tocca a me parlare delle sue qualità, ma ripeto che il suo ingaggio non rientra nella nostra politica per diversi motivi”. Infine una battuta sull’argomento che ha dominato le cronache nel ritiro della Germania prima e durante la partita contro il Giappone, quello relativo alla fascia “One Love” che Manuel Neuer non ha potuto indossare e alla successiva protesta messa in atto dalla squadra prima della gara con gli asiatici, con la foto di gruppo a mimare il bavaglio messo dalla Fifa: “Di questo argomento si è parlato per molte settimane, ma non c’è stata la corretta comunicazione tra Fifa e federazioni. Il problema doveva essere risolto in anticipo coinvolgendo anche gli arbitri che hanno dovuto. Purtroppo la politicizzazione del calcio sta diventando un problema sempre più serio. I diritti umani sono un tema che deve essere trattato con la massima attenzione, ma alla fine in una competizione come il Mondiale il calcio deve avere il sopravvento”.