Borussia Dortmund: a gennaio Haller potrebbe tornare in campo

Haller, dal calvario alla ripresa degli allenamenti

A riportarlo è la Bild, che sostiene come Sebastien Haller, arrivato al Borussia Dortmund nel corso del mercato di gennaio, sembri pronto a tornare ad allenarsi dopo la seconda operazione ai testicoli subita qualche mese fa.

Haller aveva dovuto fermarsi in estate a causa della scoperta di un tumore ai testicoli. Dopo la prima operazione e la conseguente chemioterapia, il giocatore aveva dovuto sottoporsi a un nuovo intervento per la rimozione totale del tumore.

Ovviamente non è stata fornita una data ufficiale per il rientro dell'attaccante, ma in ogni caso quello che arriva dalla Germania fa ben sperare tutto l'ambiente. Ricordiamo che dopo lo stop di Haller, il Borussia Dortmund aveva deciso di non tornare sul mercato, contando sul pronto recupero della propria stella.