Bundesliga, Union Berlino a -3 dal Bayern. Pari Tra Friburgo e Eintracht

Brema-Union Berlino 1-2, tabellino e statistiche

Pari tra Friburgo e Eintracht, ok Dortmund, Leverkusen. Rinascita Augsburg

Nell'anticipo del mercoledì, vittoria sul filo di lana per il Borussia Dortmund, che resta in piena corsa per un posto in Champions League grazie al 2-1 sul campo del Mainz. Successo in rimonta per la squadra di Terzic, che vince in rimonta con Ryerson e Reyna che ribaltano il risultato dopo il gol lampo di Lee Jae-Sung. Finisce in parità, 1-1, il big match tra Friburgo e Eintracht: Kolo Mouani porta avanti gli ospiti, Ginter pareggia per i padroni di casa. Quinta vittoria consecutiva per il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che regola 2-0 il Bochum con il rigore di Tapsoba e l'acuto Hlozek, Torna a un successo che mancava da ottobre scorso l'Augsburg, che piega 1-0 il Monchengladbach grazie al gol di Berisha.

Friburgo-Eintracht 1-1, tabellino e statistiche

Mainz-Dortmund 1-2, tabellino e statistiche

Leverkusen-Bochum 2-0, tabellino e statistiche

Augsburg-Monchengladbach 1-0, tabellino e statistiche