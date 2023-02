Bundesliga, il Bayern risponde all'Union Berlino e si riprende la vetta

WOLFSBURG (Germania) - Nel posticipo domenicale della 19ª giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco risponde all'UnionBerlino e si riprende la testa della classifica. La squadra di Nagelsmann cala il poker sul campo del Wolfsburg grazie alla doppietta dell'ex juventino Coman e ai gol di Muller e Musiala. Di Kaminski e dell'ex Bologna Svanberg le reti dei padroni di casa. Per gli ospiti, espulso Kimmich in apertura di ripresa.