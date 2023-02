Matthaus al veleno su Neuer: "Si infortuna sugli sci e poi attacca il Bayern"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Non si placano le critiche intorno a Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca ha rilasciato alcune scottanti dichiarazioni al quotidiano Süddeutsche Zeitung in merito alla vicenda legata al suo preparatore, Toni Tapalovic. Un'intervista che non è stata digerita dall'ex capitano dei bavaresi, Lothar Matthaus: "Si è infortunato sugli sci, per negligenza, e ora rilascia un'intervista non autorizzata in cui attacca con veemenza il club", sottolinea l'ex centrocampista dell'Inter e vincitore del Pallone d'Oro 1990.