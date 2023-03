Bundesliga, il Bayern risponde al Borussia Dortmund e lo aggancia in vetta

STOCCARDA (Germania) - Il Bayern Monaco risponde al successo del Borussia Dortmund, passando 2-1 a Stoccarda e agganciando i rivali al primo posto in classifica. A sbloccare il match nel primo tempo per la squadra di Nagelsmann è l'olandese De Ligt, ex della Juve. Nella ripresa arriva il raddoppio, firmato al 62' da Choupo Moting. Nel finale Perea per la bandiera dei padroni di casa.