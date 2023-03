Bundesliga, l'Eintracht frena prima del Napoli. Bayern Monaco show

FRANCOFORTE - L'Eintracht Francoforte frena ancora una volta in campionato, ottenendo il secondo pareggio di fila contro lo Stoccarda. Alla squadra di Glasner, in casa, non basta la rete di Rode, con Mvumpa che risponde nel finale firmando il definitivo 1-1. L'Eintracht dovrà ora concentrarsi sulla complicata sfida di ritorno agli ottavi di Champions League contro il Napoli, in programma mercoledì 15 marzo allo stadio Maradona e con la squadra di Spalletti che ha trionfato 2-0 nell'andata.