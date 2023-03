Friburgo, segnale alla Juve: vittoria col brivido nel finale

FRIBURGO (GERMANIA) - A quattro giorni dalla sfida di ritorno degli ottavi di Europa Leaguen contro la Juventus, che partirà col vantaggio dell'1-0 dell'andata, il Friburgo batte in casa l'Hoffenheim 2-1 e si prende momentaneamente il quarto posto in Bundesliga, aspettando la risposta dell'Union Berlino. La squadra di Streich sblocca subito al 5' con Eggestein, ma al 48' si fa riprendere sull'1-1 da Stiller. All'84' l'Hoffenheim resta in dieci per il rosso a Kabak e i padroni di casa ne approfittano con il gol-vittoria all'89' di Doan, che regala i tre punti ai suoi prima della gara da dentro o fuori con la Juve, in programma il 16 marzo.