FRANCOFORTE (GERMANIA) - Si chiude sull'1-1 Eintracht Francoforte-Bochum, anticipo della 26esima giornata di Bundesliga. Ospiti in vantaggio al 14' con Asano, immediato pari dei padroni di casa con il francese Kolo Muani su rigore al 22'. Il risultato non cambia più, finisce in pareggio.