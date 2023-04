Bundesliga, Grifo gol non basta al Friburgo. Tris Union Berlino, crollo Lipsia

Aspettando il Klassiker tra il Borussia Dortmund capolista e il Bayern, alla prima con Tuchel in panchina dopo il traumatico cambio in panchina, si sono giocati i match del pomeriggio validi per la 26ª giornata di Bundesliga. Risalta il clamoroso crollo del Lipsia, travolto 3-0 in casa sal Mainz che passa con Ingvartsen, Ajorque e Kohr. Ne approfitta solo parzialmente il Friburgo, che la sblocca con l'azzurro Grifo, ma che si fa riprendere dall'Hertha con Ngankam. Senza storia il match tra l'Union Berlino e lo Stoccarda, rotondo 3-0 per i capitolini che si rimettono nella scia delle due battistrada, accorciando a -1 dal Bayern e a -2 dal Dortmund, a segno Becker e Behrens prima dell'autogol di Haraguchi. Il Bayer Leverkusen, potenziale avversaria della Roma in un'eventuale semifinale di Europa League, strapazza a domicilio lo Schalke 04 con un perentorio 0-3, firmato da Frimpong, Wirz e Azmoun. Spettacolare 2-2 infine tra Wolfsburg e Augsburg, con gli ospiti subito avanti di due reti con Arnold e Berisha, rimontati in extremis da Waldschmidt e di Nmecha.