Bundesliga, clamoroso tonfo del Bayern Monaco: il Mainz vince 3-1!

MAGONZA (GERMANIA) - Prosegue il momentaccio del Bayern Monaco . Reduci dall'eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro il Manchester City , i baveresi di Tuchel crollano in casa del Mainz nella 29esima giornata di Bundesliga. I campioni di Germania passano in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Mané ma i padroni di casa trovano ribaltano tutto nella ripresa: al 65' arriva il pari di Ajorque , al 73' Barreiro firma il 2-1 e al 79' Martin chiude i giochi sul 3-1. Una sconfitta pesante per il Bayern , fermo a quota 59 punti, che mette a rischio la testa della classifica: il Borussia Dortmund è in agguato.

Bundesliga, tonfo Hertha Berlino. Bene Wolfsburg e Colonia

Nelle altre gare della 29esima giornata di Bundesliga spicca la disfatta interna (2-4) dell'Hertha Berlino, sempre più ultimo in classifica, contro il Werder Brema trascinato dalla tripletta di uno scatenato Ducksch. Colpo esterno anche per il Wolfsburg che rifila un netto 5-1 al Bochum (doppietta per l'ex Bologna Svanberg) e tallona il Bayer Leverkusen (prossimo avversario della Roma in Europa League) e Mainz. Tre punti anche per il Colonia: Hoffenheim battuto 3-1 a domicilio.

