Bundesliga, il Bayer Leverkusen batte il Lipsia, poker del Friburgo allo Shalke

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Nella 29ª giornata la prossima rivale della Roma in semifinale di Europa League vince vince dopo una prova convincente contro il Lipsia. Il Bayer Leverkusen si impone per 2-0 grazie ai gol di Hlozek e Amiri. Nello scontro diretto per il quintoposto che vale la qualificazione alla prossima Europa League, i padroni di casa si portano avanti alla fine del primo tempo grazie al gol del ceco Hlozek che capitalizza al meglio un assist dell'ex attaccante del Crotone Diaby. Il raddoppio arriva a tre minuti dal termine, grazie a un calcio di rigore realizzato da Amiri. Grazie a questo successo, i rossoneri riducono le distanze dal Lipsia che ora è soltanto a quattro lunghezze.