L'Union Berlino di Bonucci sempre più in crisi: decima sconfitta di fila

Decima sconfitta di fila per l'Union Berlino di Leonardo Bonucci. Gli uomini di Urs Fischer, in bilico, sono stati battuti 2-0 in trasferta dal Werder Brema, che si è imposto nella gara valida per la nona giornata di Bundesliga grazie all'autogol di Knoche al 38' e alla rete al 75' Ducksch. Per l'Union ha pesato anche l'espulsione al 60' di Rani Khedira.