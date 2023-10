Bonucci e la crisi con l’Union Berlino, arriva la smentita social

Momento buio per l'Union Berlino di Leonardo Bonucci alla nona sconfitta consecutiva dopo quella contro il Napoli in Champions League. Contro gli azzurri, il difensore ex Juve è rimasto in panchina alimentando le voci su presunte incomprensioni con l'allenatore Fischer. Bonucci ha smentito il tutto tramite i social.

La smentita di Bonucci

Questo il messaggio scritto nelle storie di Instagram: "Senza più sorprendermi leggo ancora una volta notizie inventate sul mio conto. Con l'allenatore ho costruttivi confronti quotidiani, sono stato accolto benissimo e tutti noi vogliamo assolutamente uscire da questa situazione, soprattutto per i tifosi, straordinari per vicinanza e dedizione. Ho sempre avuto rispetto delle decisioni di ogni allenatore e così è stato anche ieri".

Bonucci: "Il singolo passa in secondo piano, prima la squadra"

Bonucci il giorno dopo il ko col Napoli conclude: "Come ho avuto già modo di scrivere nel tempo, in un gioco di squadra il Noi viene sempre prima dell'Io. La voglia di giocare era indiscutibilmente tanta ma oggi il singolo passa decisamente in secondo piano rispetto alla necessità di difendere la squadra, perché alla fine queste notizie tendenzione finiscono per danneggiare lei e non me, che a certe spiacevoli situazioni sono a dir poco abituato. Verificate bene prima di parlare, Forza Union!".