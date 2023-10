Diretta Union Berlino-Napoli 0-1: la decide Raspadori LIVE

Dopo la vittoria contro il Braga e la sconfitta casalinga contro il Real Madrid, il Napoli vince la terza giornata del girone C di Champions League . Tre punti fondamentali per la squadra di Rudi Garcia in uno stadio ostico come l'Olympiastadion. Decisivo il gol di Raspadori su assist del solito Kvaratskhelia , autore di una giocata spettacolare in quelloccasione. Azzurri che ora salgono a quota sei punti, al secondo posto dietro il Real Madrid.

23:55

Garcia: "Non abbiamo sofferto quasi niente"

"Non abbiamo sofferto quasi niente, sapevamo che questa partita non era vinta prima di giorcarla. Il primo tempo andava fatto meglio, abbiamo perso molti palloni. Nel secondo abbiamo fatto meglio, con un bel gol su un bell'assist di Kvara e un movimento di Raspa che mi è piaciuto tanto sul primo palo. Abbiamo messo voglia e rabbia, vincendo molti duelli": le parole di Rudi Garcia.

23:40

Le parole di Rudi Garcia

23:24

Napoli, parla Politano

Politano ha parlato nel posta partita: "Ci portiamo a casa il risultato che oggi era importantissimo. Abbiamo una grande opportunità di passare il girone. L'Union è una squadra molto fisica e nel primo tempo abbiamo sofferto un po' troppo. Oggi è stato importante non prendere gol dato che ultimamente ne stavamo prendendo troppi. Dobbiamo continuare su questa squadra. Di Lorenzo è sempre perfetto con noi. Avevo chiesto scusa alla squadra dopo lo sfogo al momento del cambio contro la Fiorentina. Ho preso abbastanza botte stasera ma sto bene. Ora cerco di recuperare bene che domenica ci aspetta un'altra partita importante contro il Milan".

23:15

Gosens: "Ci vergognavamo di prendere gli applausi"

Gosens ha parlato a Sky Sport: "Quasi che ci vergognavamo di andare a prendere gli applausi dei tifosi dopo la nona sconfitta consecutiva. rimo tempo importante, abbiamo rischiato pcoco mettendo in difficioltà il Napoli. Poi nel secondo tempo abbiamo rischiato solo una volta, nel gol. Grande giocata di Kvara. E qui si vedono le differenze. Per me è anche una situazione difficile, sia con l'Atalanta che con l'Inter non ho mai trovato una situazione del genere. Il Napoli gioca sempre bene con la palla, non la perde quasi mai. Nell'uno contro uno sono pericolosi, ma noi abbiamo fatto una bella partita in difesa. Bundes o Serie A? Difficili da paragonare: l'intensità in Germania è più importante, ma c'è meno tattica".

23:10

Le parole di Raspadori

Anche Raspadori è intervenuto nel post partita: "Kvaratskhelia nell'azione prima me la poteva passare [ride, ndr], azione identica a quella del gol. Nelle zone centrali del campo mi sento più a mio agio. Per la qualità che abbiamo oggi a livello tecnico non siamo stati brillanti, non abbiamo fatto la miglior partita, ma proprio per questo vincere era importante. Loro erano organizzati bene e avevano preparato bene la partita. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina c'è stato il cambio, ci siamo detti che dobbiamo giocare ogni partita per vincere. Quando giochi con questa maglia dopo quanto fatto nello scorso anno devi farlo. Con Garcia ci abbiamo messo un po' a capire le sue idee ma ora siamo sulla strada giusta. Ora dobbiamo recuperare il meglio possibile e continuare con questa voglia. Ieri parlavamo di quel Mondiale del 2006 e giocare qui è un'emozione pazzesca. Poi giocare in Champions e segnare è fantastico".

23:05

Di Lorenzo: "Vittoria da grande squadra"

Queste le parole di Di Lorenzo ai microfoni di Sky Sport: "Sicuramente la partita è stata difficile in un campo difficile contro una squadra che non sta attraversando un bel periodo ma voleva vincere. Abbiamo risposto bene in campo con il giusto atteggiamento. Bella prestazione di tutti, siamo stati compatti soffrendo. Clean sheet che fa piacere. Vittoria voluta da grande squadra. Dal ritorno in casa passerà tanto della qualificazione. Nessuno si aspettava l'exploit nell'anno scorso, quest'anno ci conoscono di più".

22:55

90' + 5' - Finisce Union Berlino-Napoli: vittoria degliu azzurri

Finisce qui la partita tra Union Berlino e Napoli: decisivo il gol di Raspadori.

22:52

90' + 2' - Assedio Union

Doppio cross di Becker dalla sinistra: il primo respinto da Natan, il seconda dalle mani di Meret. Ma l'Union Berlino continua a premere.

22:43

83' - Punizione per il Napoli

Knoche fa fallo su Olivera poco fuori l'area di rigore. Batte Kvaratskhelia ma Tousart respinge di testa.

22:40

80' - L'Union Berlino sfiora ilo pareggio

Cross dalla trequarti di Trimmel, Knoche di testa la impatta bene e la palla esce di pochi centimetri.

22:34

75' - Ci prova Elmas

Politano trova Elmas tutto solo sulla sinistra. Il macedone a tutto il tempo di calciare a giro ma la palla va alta.

22:30

71' - Cambio per il Napoli

Esce l'autore del gol, Giacomo Raspadori, ed entra Simeone.

22:25

65' - Gol del Napoli

Grande giocata di Kvaratskhelia sulla sinistra che supera il difensore, aspetta sul fondo che Raspadori si smarchi e non appena si fa vedere sul primo palo gli mette una palla al bacio da appoggiare in porta.

22:18

58' - Punizione per il Napoli

Elmas prova a buttarsi dentro in solitaria, Khedira lo atterrasulla trequarti. Zielinski prova lo schema con la palla rasoterra per Politano ma capisce tutto la difesa dell'Union.

22:15

56' - Ripartenza del Napoli

Il Napoli riparte in velocità con Kvaratskhelia che la apre alla perfezione per Raspadori. L'attaccante la ridà al georgiano ma Duki sventa l'azione.

22:05

46' - Inizia il secondo posto

Ricomincia il secondo tempo di Union Berlino-Napoli. Cambio per il Napoli: esce Cajuste, entra Elmas.

21:46

45' + 1' - Finisce il primo tempo

Termina sullo 0-0 il primo tempo della gara tra Union Berlino e Napoli.

21:42

42' - Angolo per il Napoli

Calcio d'angolo per il Napoli: Politano lo batte lungo sul secondo palo ma Duki spazza.

21:37

37' - Datro Fofana pericoloso

Ripartenza dell'Union Berlino con Fofana sulla destra che scatta, Natan lo contiene ma l'ivoriano calcia comunque. Meret respinge sul primo palo.

21:30

30' - Aaronson vicino al gol

Lonotka sbaglia e riparte pericolosamente l'Union Berlino. Becker la mette in mezzo per Aaronson libero in mezzo all'area ma la palla va alta.

21:28

28' - Magia di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia riceve palla al limite dell'area, finta contro Duki per entrare in are ma Khedira mette in angolo. Nulla da corner.

21:23

23' - Gol annullato all'Union Berlino

Grande azione personale di Fofana sulla destra che salta Rrahmani e la mette per Haberer sul secondo palo che a porta libera la mette dentro. Ma il gol viene annullato per il fuorigioco in partenza di Fofana.

21:21

21' - Occasione per l'Union

Becker sulla sinistra salta Di Lorenzo, arriva fino in fondo e mette un pallone basso e teso che attraversa tutta l'area. La mette fuori la difesa ma la palla finisce sui piedi di Haberer che dalla distanza la spara alta

21:17

17' - Si fa vedere il Napoli

Ultimi dieci minuti di studio tra le due squadre con il Napoli che gestisce il possesso palla. Si spinge in avanti Di Lorenzo che prova il tiro dalla distanza ma va larga.

21:06

6' - Angolo per l'Union Berlino

Natan chiude su Fofana e la palla va in angolo: batte Trimmel verso Diogo Leite che la prende di testa ma la palla si impenna.

21:03

2' - Subito in attacco l'Union

Union che si porta subito in avanti con gli attacchi della proondità. Conquistano un calcio d'angolo: Trimmel alla battuta ma Rrahmani la mette fuori.

21:00

1' - Inizia Union Berlino-Napoli

L'arbitro dà il via alla sfida tra Union Berlino e Napoli. Primo possesso palla per gli azzurri.

20:50

Tutto esaurito all'Olympiastadion

L'Olympiastadio è tutto esaurito per la gara tra Napoli e Union Berlino: anche il settore ospiti sarà pieno di tifosi azzurri, sparsi anche nelle tribune.

20:35

Moratti: "Speriamo che Garcia non faccia come Benitez all'Inter"

20:15

Osimhen, il giallo del volo in Germania

20:00

La formazione ufficiale dell'Union Berlino

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Leite, Knoche, Doekhi; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana. All. Fischer.

19:55

Napoli, la formazione ufficiale

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

19:50

Napoli, che batosta in Youth League

19:35

Fiorello imita De Laurentiis

