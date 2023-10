Union Berlino-Napoli 4-1: azzurri travolti in Youth League. Rivivi la diretta

BERLINO (GERMANIA) - Manca solo la matematica, ma la qualificazione agli ottavi di Youth League per il Napoli è ormai impresa quasi impossibile dopo il ko 4-1 in casa dell’Union Berlino. Azzurri subito avanti con Raggioli, poi la rimonta tedesca con Schleinitz, Friedrich, Engelbreth ed Asanji. Terzo ko in tre gare per il Napoli che resta inchiodato a zero punti, primo successo nel girone per i tedeschi.