Osimhen, che sorpresa: vola in Germania insieme ai tifosi del Napoli

Singolare coincidenza nel giorno del ritorno del Napoli in campo in Champions League. Victor Osimhen, indisponibile per la trasferta di Berlino per infortunio (sarà out per diverse settimane), è partito nelle ultime ore dall'aeroporto di Capodichino per raggiungere la Germania proprio nel periodo in cui la squadra è a Berlino per la sfida contro l'Union di questa sera.