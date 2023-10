Union Berlino-Napoli, rivivi la diretta di Garcia: la conferenza e l'intervista

Union Berlino-Napoli , la vigilia. Domani, 24 ottobre , alle 21 appuntamento all'Olympiastadion per la gara valida per la terza giornata del gruppo C di Champions League . Il Napoli , che ha battuto 2-1 in trasferta lo Sporting Braga all'esordio stagionale, è reduce dalla sconfitta per 3-2 al " Maradona" contro il Real Madrid . Sconfitto sia all'esordio a Madrid (1-0) sia dal Braga in casa (2-3) l' Union di Bonucci , che non può più sbagliare.

20:50

De Laurentiis-show per i diritti tv

Lo stesso De Laurentiis che si era scatenato in Lega per quanto riguardano i diritti tv della Serie A: le sue parole.

20:35

La carica di De Laurentiis

Come detto in conferenza stampa da Zielinski, De Laurentiis è a Berlino per seguire la squadra, come aveva fatto a Verona. La carica del presidente che ha girato in mezzo all'Olympiastadion e ha assistito in sala stampa alla conferenza.

20:21

Conferenza terminata

Si conclude qui la conferenza stampa di Rudi Garcia e Piotr Zielinski alla vigilia della partita contro l'Union Berlino.

20:19

Garcia: "Se saremo al nostro livello possiamo sperare di vincere"

Garcia conclude: "Cerchiamo di rimanere secondi. Non mi piace parlare del futuro, siamo motivati per vincere qua. Ma quando giochi fuori casa non è semplice. Se saremo al nostro livello più alto possiamo sperare di conquistare i tre punti. Ma prima dobbiamo giocare e lottare".

20:16

Garcia tra tifosi e Mondiale del 2006

Garcia ironizza anche sul Mondiale del 2006 e parla dei tifosi. "A Verona una cosa fantastica. Ho letto che alcuni si sono fermati a Verona per poi venire a Berlino. So che è un impegno economico per sostenere la sua squadra del cuore e ho grande ammirazione per loro. Quello che è successo qui nel 2006? Non me lo ricordo".

20:14

Zielinski: "Mi considero un leader"

Zielinski continua: "Stando così tanto tempo a Napoli posso considerarmi un leader. In campo dò sempre il massimo e quando la squadra vince sono contento anch'io senza gol e assist".

20:14

Garcia parla di Bonucci

Garcia viene interpellato anche su un vecchio-nuovo avversario: "Trasferimento di Bonucci? Non posso rispondere a questa domanda, fatela a lui. Comunque è un grande giocatore, con la Juve ha dominato il calcio italiano. Ne sono testimone perchè ho provato a interrompere questa cosa quando ero alla Roma".

20:11

Garcia: "Nessuna partita è vinta prima di giocarla"

Garcia suona la carica: "Dubbi di formazione? Pochi, ce l'ho in testa la squadra. Ma la notte porta consiglio, vediamo. Basta che stanno tutti bene. Bisogna essere misurati, non facciamo tutto bene ma neanche tutto male. Domani vinciamola, siamo qua per questo. Rispettiamo l'Union Berlin e una partita non è mai vinta prima di giocarla. Quindi massima concentrazione".

20:08

Zielinski: "Rinnovo? Ci pensa l'agente"

Zielinski continua: "La squadra mentalmente sta bene. Ora al Milan non ci pensiamo per niente, vogliamo vincere in Champions. Stiamo bene e vogliamo fare una grande partita stasera. Non mi sono mai considerato un giocatore discontinuo, poi le persone possono dire quello che vogliono. Dò sempre il massimo. La presenza del presidente ci ha fatto piacere. Ha fatto colloqui con tutti e ci siamo detti delle cose che rimarranno dentro lo spogliatoio. Cosa positiva che sia con noi. Rinnovo? Ci pensa il mio agente".

20:05

Parla Zielinski

Zielinski interviene: "Da sempre cerco di fare il massimo per la squadra. Sto benissimo qui e lo farò sempre. Sono contento per come sono partito e cercherò di migliorare ancora".

20:03

Garcia: "Vogliamo riprendere i punti persi contro il Real"

Garcia continua: "Sulla motivazione in Champions non c'è mai bisogno di insistere su questo parametro. Sempre una bella competizione da giocare e parteciparci è una cosa bella. Concretamente abbiamo iniziato bene vincendo a Braga ma non abbiamo preso punti contro il Real e vogliamo riprenderli a Berlino. Gruppo unito ma non solo a Verona, lo sono dall'inizio della stagione. I giocatori si sono impegnati dando il meglio. Non era facile vincere sabato, quindi sono abbastanza contento del modo in cui ci siamo mossi. Ma abbiamo solo fatto il nostro".

20:01

Inizia a parlare Garcia

Garcia inizia a parlare: "Conosciamo bene la storia recente dell'Union Berlino. Non era prevista per loro la qualificaizone in Champions dopo l'arrivo in Bundesliga. Ma se la sono meritata. La cosa che mi interessa è il loro presente: abbiamo studiato questa squadra che è in un momento difficile, ma hanno buoni giocatori. Alcuni li conosciamo, come Bonucci".

19:55

Il commento alla vigilia

La vigilia di Union Berlino-Napoli vissuta all'Olympiastadion.