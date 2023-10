Union Berlino-Napoli, dove vederla in tv

BERLINO - Union Berlino e Napoli si sfidano all'Olympiastadion di Berlino, per la terza giornata del gruppo C di Champions League : calcio d'inizio fissato alle 21.

Union Berlino-Napoli: orari e canali

La gara tra Union Belrino e Napoli è in programma alle ore 21 all'Olympiastadion di Berlino e sarà visibile su Sky e Mediaset.

Dove vedere Union Berlino-Napoli: in diretta TV

Union Berlino e Napoli sarà visibile in diretta tv su Sky e Mediaset. Su Sky si potrà seguire sui canali: Sport Uno (201) e Sky Sport (252), mentre su Mediaset su Canale 5.

Dove vedere Union Berlino-Napoli in streaming

La partita tra Union Berlino-Napoli sarà visibile in streaming sulle app SkyGo, Now Tv e Mediaset Infinity. Basterà collegarsi da pc o dispositivi mobili come smartphone e tablet inserendo le proprie credenziali.



Union Berlino-Napoli in diretta: la cronaca

Questo è il primo incontro competitivo tra l’Union Berlino e il Napoli e la prima partita dell'Union contro una squadra italiana. Dopo aver ottenuto risultati negativi nelle prime 10 trasferte contro squadre tedesche (compresa la Germania dell'Est) in tutte le competizioni (5N, 5P), il Napoli ha vinto le ultime tre, battendo il Wolfsburg 4-1 in Europa League 2014/15, il Lipsia nella stessa competizione nel 2017/18 e l'Eintracht Francoforte 2-0 nella scorsa Champions League.

L’Union Berlino ha perso entrambe le partite in questa Champions League (contro il Real Madrid e lo Sporting Braga). In caso di sconfitta, sarebbe la seconda squadra tedesca a perdere le prime tre partite nella competizione, dopo l'FC Schalke 04 nel 2001/02. Qui le probabili formazioni