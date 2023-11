Bundesliga, Grimaldo trascina il Leverkusen. Bonucci, crisi senza fine

SINSHEIM (GERMANIA) - Bayer Leverkusen corsaro a Sinsheim : nella 10ª giornata di Bundesliga , la squadra di Xabi Alonso vince col brivido ( 3-2 il finale ) sul campo dell' Hoffenheim . Primo tempo da applausi per le ' Aspirine ' che volano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Wirtz al 9' e di Grimaldo al tramonto del primo tempo. Nella ripresa la musica cambia: l' Hoffenheim dimezza lo svantaggio al 56' con Stach e pareggia i conti con l' ex Manchester United Weghorst dopo soli due minuti. Al 70' arriva però la rete di uno scatenato Grimaldo (al settimo gol stagionale) che firma la sua personale doppietta e lancia sempre più in vetta il Leverkusen .

Hoffenheim-Bayer Leverkusen 2-3: cronaca, tabellino e statistiche

Bonucci, crisi senza fine

Crisi senza fine per l'Union Berlino: la squadra di Fischer cade 2-0 in casa contro l'Eintracht Francoforte e incassa l'ottava sconfitta consecutiva in campionato, la dodicesima totale se si considerano anche Coppa di Germania e Champions League. Il match dell'An der Alten Forsterei lo decide l'egiziano Marmoush, autore di una doppietta al 2' e 14' del primo tempo. Nella ripresa arriva anche il tris ospite con Nacho (82') che condanna Bonucci (in campo per 83', sostituito da Aaronson) e compagni al terz'ultimo posto in classifica, a quota 6 punti e in piena zona retrocessione.

Union Berlino-Eintracht Francoforte 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Grifo salva il Friburgo, Lipsia ko

Nelle altre partite del pomeriggio di Bundesliga, spicca la battuta d'arresto del Lipsia: sconfitta per 2-0 sul campo del Mainz, trascinato dalle reti di Lee Jae-Sung al 76' e Barreiro all'82'. Pirotecnico 3-3 tra Friburgo e Borussia Moenchengladbach: Holer porta avanti i padroni di casa al 7' ma gli ospiti pareggiano i conti al 25' con Siebatcheu e mettono la freccia al 29' con Plea. Passano dieci minuti e il Gladbach firma il tris con un calcio di rigore trasformato da Weigl. Nella ripresa il Friburgo accorcia le distanze con Weisshaupt al 71' e pareggia i conti in pieno recupero (94') con Grifo su rigore. Termina 1-1 tra Colonia e Augusta: Maina illude i padroni di casa (16'), raggiunti dalla rete di Tietz (25').

Mainz-Lipsia 2-0: cronaca, tabellino e statistiche

Friburgo-Borussia Moenchengladbach 3-3: cronaca, tabellino e statistiche

Colonia-Augusta 1-1: cronaca, tabellino e statistiche