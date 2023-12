Bundesliga, il Lipsia vola al quarto posto, Hoffenheim ancora ko

MONCHENGLADBACH (Germania) - Il match tra Bayern Monaco e Union Berlino, in programma per la tredicesima giornata della Bundesliga, è stato rinviato per neve. Nel resto della giornata, spicca la sconfitta dell'Hoffenheim (la terza nelle ultime sei gare) sul campo del Borussia Monchengladbach. Padroni di casa in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Plea al 58', momentaneo pareggio di Weghorst e rete decisiva all'83' di Ngoumou.