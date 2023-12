Bundesliga, il Leverkusen non affonda il colpo: solo un pari con lo Stoccarda

LEVERKUSEN (GERMANIA) - Il clamoroso crollo del Bayern Monaco ha offerto al Bayer Leverkusen una ghiotta opportunità di allungare ancor di più in classifica sulla squadra di Tuchel. Chance di cui la compagine di Xabi Alonso non ha approfittato fino in fondo non andando oltre il pareggio con lo Stoccarda. Nella gara valida per la 14esima giornata della Bundesliga al vantaggio di Fuhrich al 40' del primo tempo ha risposto Wirtz al 2' della ripresa. Il Leverkusen rimane comunque in vetta alla classifica e sale a 36 punti, lo Stoccarda sale invece al terzo posto a quota 31.