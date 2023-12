M'Gladbach-Werder Brema sospesa per lancio di monetine in campo. Ma non è come sembra

MOENCHENGLADBACH (GERMANIA) - Clamoroso in Bundesliga : il match tra il Borussia Monchengladbach e il Werder Brema , sfida che ha aperto la 15esima giornata del campionato tedesco, è stata interrotta al 12' e per circa cinque minuti dal direttore di gara, Felix Zwayer , dopo che i tifosi della squadra di casa hanno lanciato sul terreno di gioco centinaia di monete di cioccolato . Il motivo è a dir poco eloquente...

Match sospeso a Moenchengladbach: il motivo

Il lancio in campo di monete di cioccolato da parte dei tifosi dei 'Die Fohlen' ha a che fare con un malessere specifico dei fan tedeschi: si tratta infatti di un gesto di forte protesta contro la Federcalcio locale che ha dato il via libera all'ingresso di investitori e fondi stranieri in Bundesliga.