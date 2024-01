Eintracht Francoforte: ufficiale l'arrivo di van de Beek dal Manchester United

Donny van de Beek lascia nuovamente il Manchester United. L'olandese continua a non trovare spazio a Old Trafford, nonostante l'arrivo in panchina del suo mentore all'Ajax ten Hag. Perciò il centrocampista ha deciso di partire per la seconda volta in prestito con diritto di riscatto: aveva passato la seconda metà della stagione 2021/2022 all'Everton, questa volta giocherà in Bundesliga con l'Eintracht Francoforte.