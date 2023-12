"Juve, non solo Sancho: piace van de Beek del Manchester United"

Juve su van de Beek

L'interesse di Giuntoli sarebbe finito sul van de Beek. Il centrocampista olandese, classe 1997, è fuori dai piani del Manchester United, considerati i soli 21 minuti giocati in stagione, divisi in due presenze tra Premier League ed Efl Cup. La volontà dei Red Devils sarebbe quella di cedere entrambi a gennaio, con la Juventus che resta alla finestra per sopperire alle assenze di Pogba e Fagioli nella zona nevralgica del campo. La doppia operazione potrebbe chiudersi nel corso del mercato invernale, ma il Manchester United chiede almeno 30 milioni per Sancho: una cifra che potrebbe sbloccare anche il prestito gratuito di van de Beek con opzione per la prossima stagione.