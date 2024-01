Esordio con assist per Jadon Sancho con la maglia del Borussia Dortmund. L'attaccante inglese è tornato a giocare in Bundesliga dopo le difficoltà al Manchester United e i noti problemi avuti con l'allenatore Ten Hag. Durante la partita, dal momento del suo ingresso in campo in poi, un tifoso del Darmstadt ha rivolto alcune frasi a Sancho, che ha sentito tutto, reagendo in campo a quanto ascoltato.