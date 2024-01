"Rivoluzione nel Manchester United: tutte le cessioni di gennaio"

Gennaio mese di rivoluzione per il Manchester United. Van de Beek, che si è trasferito all'Eintracht in prestito con opzione di riscatto a favore dei tedeschi, sarà solo il primo di tanti calciatori in uscita dal club inglese. La motivazione è soprattutto economica oltre che tecnica. Lo United ha bisogno di far cassa per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e per finanziare i colpi in entrata. L'obiettivo è rinforzare soprattutto la difesa.