Bundesliga, il Borussia Dortmund frena: 0-0 sul campo dell'Heidenheim

HEIDENHEIM (GERMANIA) - Il Borussia Dortmund non va oltre lo 0-0 sul campo dell'Heidenheim, nell'anticipo della ventesima giornata della Bundesliga. Gli uomini di Terzic agganciano momentaneamente lo Stoccarda a quota 37, al terzo posto in classifica.

Un gol annullato a Malen

Primo tempo equilibrato, con poche emozioni. Il Borussia Dortmund attacca con maggior insistenza, ma non riesce a sfondare. Al 26' rete annullata dal Var a Malen, per fuorigioco. I padroni di casa rispondono con un tentativo di testa di Gimber, che si perde sul fondo. Nella ripresa gli uomini di Terzic provano a spingere: Schlotterbeck e Muller vanno vicini al vantaggio, ma non riescono a trovare il gol che avrebbe rotto l'equilibrio. In pieno recupero è l'Heidenheim a sfiorare il gol, con un colpo di testa di Sessa che si perde a pochi centimetri dal palo.

