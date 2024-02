Bayern, Matthäus durissimo contro Tuchel dopo il ko con la Lazio

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Due sconfitte in quattro giorni, cinque punti di distacco dal Leverkusen e il rischio concreto di concludere la stagione senza alcun titolo da mettere in bacheca. Il Bayern Monaco vive giorni turbolenti , e dopo il ko rimediato all’Olimpico contro la Lazio le voci su un imminente cambio in panchina continuano a inseguirsi, così come le critiche nei confronti dell’allenatore Thomas Tuchel.

Bayern, le critiche di Matthäus

L’ex capitano dei bavaresi Lothar Matthäus non risparmia l’attuale allenatore che continua a deludere le aspettative del club. “La sconfitta rimediata in Champions League contro la Lazio non è stata una prestazione da Bayern - afferma l’ex capitano della nazionale tedesca - è mancata la convinzione, la determinazione, la compattezza, il senso di squadra. Tutto ciò che ha contraddistinto il Bayern in passato non si vede più: manca il dominio dell’avversario e la leggerezza con cui la squadra scendeva in campo. La responsabilità è dello staff tecnico che dovrebbe garantire la mente lucida ai propri calciatori: al Bayern molte cose cambiano troppo spesso. Il rapporto di fiducia tra i giocatori e l'allenatore potrebbe essersi logorato. Hansi Flick ha qualcosa che Tuchel forse non ha - conclude Matthäus - è sempre riuscito a rafforzare i suoi giocatori e a infondere loro grande fiducia in se stessi”.