Bundesliga, il Bayer Leverkusen vince contro l’Heidenheim e va in fuga

BERLINO (Germania) - Nella ventiduesima giornata di campionato il Bayer Leverkusen consolida il primato in classifica vincendo in trasferta contro l’Heidenheim, colpi esterni per lo Stoccarda e l’Union Berlino, il Mainz batte l’Augsburg, pareggio del Borussia Dortmund a Wolfsburg.

Heidenheim-Bayer Leverkusen

Successo esterno per la capolista che allunga il passo e si porta a otto lunghezze di vantaggio sul Bayern Monaco. Gli ospiti prendono immediatamente il controllo del gioco, ma non riescono a incidere in fase offensiva nonostante il forcing continuo. La capolista sblocca nel recupero del primo tempo grazie alla rete del difensore olandese Jeremie Frimpong che sfrutta una deviazione fortuita di un avversario per battere il portiere Muller. A dieci minuti dal termine il centrocampista marocchino Amine Adli raddoppia, ma i padroni di casa riaprono immediatamente la sfida con la rete di Kleindienst, ma gli ospiti riescono a portare a casa il successo senza affanni.

Heidenheim-Bayer Leverkusen 1-2, tabellino e statistiche

Darmstadt-Stoccarda

Vittoria esterna per lo Stoccarda che contro il Darmstadt trova il quarto successo consecutivo. Gli ospiti sbloccano il risultato dopo quattordici minuti grazie alla rete dell’attaccante guineano Guirassy che - con un colpo di testa -capitalizza al meglio un assist di Anton. Due minuti dopo Mehlem riporta il risultato in equilibrio, ma la rete viene annullata per un tocco di mano. La decisione del Var viene ferocemente contestata dai tifosi, e dopo alcune intemperanze l’arbitro è costretto a sospendere la partita per oltre venti minuti. Nel lunghissimo recupero del primo tempo, lo Stoccarda resta in dieci per l’espulsione di Stenzel. Nella ripresa gli ospiti trovano il raddoppio con Dahoud, il Darmstadt accorcia nel recupero grazie al gol della bandiera di Seydel. Grazie a questo successo lo Stoccarda consolida il terzo posto in classifica.

Darmstadt-Stoccarda 1-2, tabellino e statistiche

Wolfsburg-Borussia Dortmund

Un pareggio senza troppe emozioni quello che va in scena a Wolfsburg. Gli ospiti trovano il vantaggio dopo appena nove minuti grazie a Fullkrug che riprende una corta respinta e supera il portiere Casteels. A metà ripresa i padroni di casa riportano il risultato in equilibrio grazie al gol di Gerhardt. Il Borussia Dortmund resta al quarto posto.

Wolfsburg-Borussia Dortmund 1-1, tabellino e statistiche

Hoffenheim-Union Berlino

L’Union Berlino supera di misura l’Hoffenheim e trova tre punti preziosi nella corsa alla salvezza. La partita è animosa, già nel primo tempo le due squadre restano in dieci uomini per le espulsioni di Nsoki e Volland, entrambi allontanati per aver rimediato un doppio cartellino giallo. Nella ripresa gli ospiti trovano il gol decisivo grazie al centrocampista statunitense Brenden Aaronson. Successo prezioso per la squadra ospite che grazie ai tre punti odierni si allontana dalla zona retrocessione.

Hoffenheim-Union Berlino 0-1, tabellino e statistiche

Mainz-Augsburg

Il gol del vantaggio arriva al 44’ grazie al difensore olandese van den Berg. Nel recupero del primo tempo i padroni di casa hanno l’occasione per raddoppiare, ma Amiri fallisce un calcio di rigore. In avvio di ripresa l’arbitro è costretto a sospendere la partita per alcuni minuti a causa delle intemperanze dei tifosi presenti sugli spalti. Il Mainz sfiora il raddoppio a venti minuti dal termine con Anthony Caci che piazza la palla nell’angolino trovando una strepitosa risposta del portiere Dahmen. Nel finale gli ospiti restano in dieci per l’espulsione di Pedersen.

Mainz-Augsburg 1-0, tabellino e statistiche

Bundesliga, la classifica