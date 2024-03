Bundesliga, sorridono Dortmund e Lipsia. Vince anche l'Eintracht

BERLINO - Torna a vincere il Borussia Dortmund che, dopo il ko casalingo contro l'Hoffenheim, si impone in casa dell' Union Berlino nella 24ª giornata della Bundesliga . Adeyemi apre le mercature nel primo tempo e Maatsen fissa il punteggio sul 2-0 . Sorride anche il Lipsia che cala il poker in casa del Bochum . Vittoria firmata da Olmo , Openda , Poulsen e dall'autogol di Ordets , dopo il vantaggio dei padroni di casa - che hanno chiuso in dieci per un rosso a Kwarteng - siglato da Wittek .

Ok Augsburg e Eintracht, pari tra Mainz e Moenchengladbach

Vittoria dilagante dell'Augsburg che ne fa sei sul campo Darmstadt, sempre più ultimo in classifica, grazie alle doppiette per Demirovic e Tietz e alle reti di Jensen e Vargas. Successo esterno anche per l'Eintracht che si impone per 1-2 sull'Heidenheim. L'autorete di Gimber sblocca la gara, poi Nkounkou raddoppia. Tardiva la rete di Pieringer per gli avversari. Solo un pari invece Mainz e Moenchengladbach con Ngoumou che risponde a Burkardt con i padroni di casa che chiudono in dieci un doppio giallo a Kohr.

