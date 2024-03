Muller, la papera del portiere in Bundesliga è clamorosa

HEIDENHEIM (GERMANIA) - Ha dell'incredibile l' episodio andato in scena ieri (sabato 2 marzo) nel match della 24esima giornata di Bundesliga tra i padroni di casa dell' Heidenheim e l' Eintracht Francoforte . Protagonista in negativo del match è il portiere dei neopromossi, Kevin Muller , autore di un errore che è costato carissimo alla sua squadra, sconfitta 2-1 .

Muller, che papera: Heidenheim ko

È il 39' della prima frazione di gioco alla 'Voith-Arena' quando il difensore dell'Heidenheim, Benedikt Gimber, fa ripartire i suoi con la più classica delle costruzioni dal basso. Il centrale scarica il pallone all'indietro per l'estremo difensore Muller che, incredibilmente, sbaglia il rinvio con la palla che si deposita nella porta sguarnita. L'incredibile autogol porta in vantaggio l'Eintracht che trova anche il raddoppio nella ripresa con Nkounkou. La squadra neopromossa accorcia poi le distanze con l'acuto di Pieringer ma non basta: la papera di Muller condanna Kleindienst e i suoi compagni a una cocente sconfitta.