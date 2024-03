Kane show nel Bayern: tripletta al Mainz e record storico raggiunto!

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Harry Kane continua a battere ogni record con la maglia del Bayern Monaco in Bundesliga. Ieri pomeriggio (sabato 9 marzo) l'attaccante inglese ha segnato una tripletta al Mainz nel roboante successo per 8-1 della squadra di Tuchel ai danni del Mainz. Uno show offensivo che proietta l'ex Tottenham a quota 30 centri in 25 partite disputate. Una prestazione da urlo per l'inglese che è riuscito a raggiungere e superare un traguardo storico dopo 30 anni.