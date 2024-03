L'arbitro salva la vita a Guilavogui durante Bayern Monaco-Mainz

Attimi di paura durante Bayern Monaco-Mainz , gara valida per la venticinquesima giornata della Bundesliga. Poco dopo la mezz'ora, infatti, Josuha Guilavogui è rimasto a terra privo di sensi dopo un brutto contrasto con il ginocchio del compagno Caci. Patrick Ittrich , arbitro della partita, si è subito reso conto della gravità della situazione ed è intervenuto.

Paura Guilavogui: la reazione dell'arbitro

Il centrocampista ex Wolfsburg, infatti, si era apparentemente svenuto sul terreno di gioco rimandendo sdraiato a pancia in su. Il direttore di gara è quindi corso verso di lui girandolo di lato ed estraendogli la lingua dalla gola per evitare che soffocasse. Una reazione che, di fatto, ha salvato la vita a Guilavogui che si è ripreso dopo alcuni secondo, uscendo dal campo con le sue gambe.