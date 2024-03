Goretzka, in palestra un manichino con una maglia del Psg: "C'è un motivo"

Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco, ha spiegato a Sport Bild perché nella sua palestra privata è presente un manichino con indosso una maglia bianca del Psg. Un chiarimento che si è reso necessario per la serie di supposizioni che si è scatenata sui social in seguito alla pubblicazione di una foto su Instagram in cui si intravede la divisa da gioco del Paris.