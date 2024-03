Bundesliga, Lipsia a valanga: manita al Colonia, Rose in zona Champions

COLONIA (GERMANIA) - Larga vittoria del Lipsia nell'anticipo della 26ª giornata di Bundesliga. Al RheinEnergie Stadion di Colonia, i 'Tori rossi' travolgono i padroni di casa con un pesantissimo 5-1 . Primo tempo equilibrato con il botta e risposta tra Simons che porta in vantaggio gli ospiti al 15' e Adamyan che ristabilisce la parità al 18'. Nel secondo tempo la squadra di Marco Rose si scatena e dilaga con la doppietta di Openda (63' e 67') e gli acuti di Haidara (70') e Poulsen (82').

Colonia-Lipsia 1-5: cronaca, statistiche e tabellino

Bundesliga, Lipsia show: Rose quarto

Il Lipsia conquista i tre punti e la terza vittoria consecutiva salendo momentaneamente al quarto posto a quota 49 punti, in piena zona Champions League, a +2 sul Borussia Dortmund (47) impegnato domenica 17 marzo, al Signal Iduna Park, contro l'Eintracht Francoforte. Seconda sconfitta consecutiva (la terza in cinque partite) per il Colonia fermo al terzultimo posto, a 18 punti.

