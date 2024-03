Bundesliga, il Bayern travolge il Darmstadt: doppietta di Musiala

Seconda vittoria consecutiva per il Bayern Monaco in campionato (la terza considerando anche il successo contro la Lazio in Champions League). Gli uomini di Tuchel si impongono sul campo del Darmstadt con un perentorio 5-2, grazie alla doppietta di Musiala e ai gol di Gnabry, Tel e Kane. Il Bayern si porta a quota 60 in classifica, a meno sei dal Leverkusen (che deve recuperare una partita).