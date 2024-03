"Paura in Germania: l'Isis minaccia la strage in Bayern-Borussia"

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - Lo spettro di un attentato dell' Isis aleggia sull' Allianz Arena di Monaco di Baviera , teatro del ' Klassiker ' di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund , in programma questa sera (sabato 30 marzo) alle 18:30. Secondo il quotidiano tedesco 'Bild', nella giornata di ieri (venerdì 29 marzo) il canale di propaganda dell' ISIS Sarh al-Khilafah aveva pubblicato una foto che segnalava i tifosi davanti all' Allianz Arena con un bersaglio rosso . Un dettaglio raccapricciante che ha allarmato le autorità tedesche.

Paura Isis all'Allianz Arena, la situazione

Il panico delle ultime ore è stato però in parte placato dalla polizia di Monaco che, su X, ha spiegato che i fatti sono ben noti e vengono esaminati approfonditamente. "Allo stato attuale, non abbiamo alcuna conoscenza concreta di rischi. Gestiremo la partita aumentando il personale", si legge sull'account X delle forze dell'ordine bavaresi. Secondo quanto riportato dalla stessa 'Bild', il Bayern avrebbe confermato di essere a conoscenza della vicenda e di essere in stretto e costante contatto con la polizia.