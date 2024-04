Bundesliga, Tuta risponde a Veljkovic: 1-1 tra Eintracht e Werder Brema

FRANCOFORTE (GERMANIA) - Termina in parità la sfida tra Eintracht Francoforte e Werder Brema, anticipo della 28ª giornata di Bundesliga. Al 'Deutsche Bank Park' succede tutto nel secondo tempo: Veljkovic porta in vantaggio gli ospiti al 62' che rimangono in 10 al 74' complice l'espulsione di Stage. I rossoneri premono sull'acceleratore e pareggiano i conti con Tuta al 77' su assist di Pacho. Il difensore brasiliano si fa poi espellere nel finale di gara per doppia ammonizione. Un punto a testa per le due squadre: i rossoneri di Toppmoller consolidano il sesto posto, a 42 punti; i biancoverdi sono invece 10° a quota 31.