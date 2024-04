Bundesliga: il Bayern si ferma ancora. Poker del Lipsia

Il Bayern Monaco si ferma ancora: la squadra di Tuchel, dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund , perde anche contro l' Heidenheim per 3-2. Ora il Bayer Leverkusen , a +16 dai bavaresi e vincente contro l'Union Berlino per 1-0, può diventare campione di Germania già dalla prossima settimana.

L'Heidenheim batte il Bayern Monaco:

Alla squadra di Xabi Alonso è bastato il rigore segnato da Wirtz sul finale di primo tempo. Mentre il Bayern Monaco nel primo tempo si è portato sul doppio vantaggio con Kane e Gnabry. L'Heidenheim si scatena nella seconda frazione e rimonta con il gol di Sessa e la doppietta di Kleindiest. Il Lipsia torna momentaneamente in zona Champions grazie alla vittoria per 4-1 contro il Friburgo: in gol Haidara, Sesko e Openda con una doppietta. Altro poker del Magonza contro il Darmstadt ultimo in classifica. Chiude il quadro la vittoria del Colonia contro il Bochum.